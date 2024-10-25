لتعاونها مع إسرائيل في الحرب على غزة: شركة نرويجية تبيع حصتها في شركة تكنولوجيا أميركية

قالت شركة "ستوربراند" لإدارة الأصول في بيان، هذا الأسبوع: "استبعدنا شركة (بالانتير تكنولوجيز) من استثماراتنا بسبب مبيعاتها من المنتجات والخدمات لإسرائيل لاستخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وباعت واحدة من كبريات شركات إدارة الأصول في شمال أوروبا، حصتها في شركة "بالانتير تكنولوجيز" الأميركية بسبب مخاوف من أن يتسبب عمل الشركة لصالح إسرائيل، في تعرضها لخطر انتهاك القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان.

وفي السياق قال متحدث باسم الشركة التي تدير أصولاً تقارب قيمتها تريليون كرونة (نحو 91.53 مليار دولار)، لوكالة "رويترز" إن الشركة كانت تملك حصة بنحو 262 مليون كرونة (نحو 24 مليون دولار) في "بالانتير". ولم يرد ممثل لشركة "بالانتير"، ومقرها دنفر، على طلب للتعليق حتى الآن.

وأوضحت "ستوربراند" أن "بالانتير" لم ترد على أي من طلباتها للحصول على معلومات، والتي قدمتها لأول مرة، في أبريل المنصرم. وتوفر شركة تحليل البيانات، التي شارك في تأسيسها الملياردير بيتر تيل، نماذج الذكاء الاصطناعي للجيوش.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وافقت "بالانتير" على شراكة استراتيجية لتزويد إسرائيل بالتكنولوجيا للمساعدة في الحرب الجارية على قطاع غزة.