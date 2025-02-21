ألمانيا: إصابة رجل بجروح خطيرة في هجوم طعن عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين

أصيب رجل بجروح خطيرة في هجوم طعن عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين، حسبما ذكرت صحيفة "تاجشبيجل"، وطوقت الشرطة موقع الحادث في وسط المدينة، وتقوم حاليا بعمليات تفتيش.

وقالت شرطة برلين للصحيفة إن "الرجل أصيب بجسم حاد ونقله رجال الإطفاء إلى المستشفى، فيما ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" أن "الهجوم وقع على الجانب الشمالي من النصب التذكاري الضخم للهولوكوست، بالقرب من السفارة الأميركية".

وتظل ظروف الهجوم ودوافع المهاجم مجهولة حتى الآن، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها في الموقع.