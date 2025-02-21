ألمانيا: إصابة رجل بجروح خطيرة في هجوم طعن عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين

ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" أن "الهجوم وقع على الجانب الشمالي من النصب التذكاري الضخم للهولوكوست، بالقرب من السفارة الأميركية".

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وردة موضوعة على كتلة خرسانية في النصب التذكاري للهولوكوست (النصب التذكاري لليهود الذين قُتلوا في أوروبا) في برلين في 27 يناير 2021
وردة موضوعة على كتلة خرسانية في النصب التذكاري للهولوكوست (النصب التذكاري لليهود الذين قُتلوا في أوروبا) في برلين في 27 يناير 2021Tobias Schwarz / AFP

أصيب رجل بجروح خطيرة في هجوم طعن عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين، حسبما ذكرت صحيفة "تاجشبيجل"، وطوقت الشرطة موقع الحادث في وسط المدينة، وتقوم حاليا بعمليات تفتيش.

وقالت شرطة برلين للصحيفة إن "الرجل أصيب بجسم حاد ونقله رجال الإطفاء إلى المستشفى، فيما ذكرت صحيفة "تاغس شبيغل" أن "الهجوم وقع على الجانب الشمالي من النصب التذكاري الضخم للهولوكوست، بالقرب من السفارة الأميركية".

وتظل ظروف الهجوم ودوافع المهاجم مجهولة حتى الآن، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها في الموقع.

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