ترامب يستعد لهجوم: الطائرات الأمريكية تتدفق بوتيرة غير مسبوقة

أكثر من 24 ساعة مرت منذ انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عُمانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعث برسالة تفاؤل حذر بعد المحادثات، لكن الدبلوماسية تجري بالتوازي مع تقييمات إقليمية. الولايات المتحدة تواصل نقل المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة، وفي إيران يواصلون تغطية منشآت النووية في البلاد بالرمال، تلك المنشآت التي تعرضت للهجوم في العملية الإسرائيلية.

بعد المحادثات غير المباشرة، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قائلاً: "يبذل رئيس الولايات المتحدة قصارى جهده لإيجاد حلٍّ لهذه المسألة، سواءً عبر الدبلوماسية أو من خلال خيار آخر. وهذا يعني أنه لا يمكن للإيرانيين امتلاك أسلحة نووية، فقد كان هذا هدفهم الأساسي منذ البداية. هذا أحد أكثر الأنظمة عدائيةً ولا عقلانيةً في العالم، ولا يمكن منح شعب كهذا أخطر سلاح عرفه الإنسان."

من جانبه، أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاؤلاً حذراً عندما قال لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية: "أستطيع أن أقول إن هذه الجولة شهدت مناقشات أكثر جدية وجواً أكثر بنّاء مقارنة بالجولة السابقة. طُرحت أفكار مختلفة وتمت مناقشتها بجدية، وفي النهاية نجحنا في التوصل إلى اتفاق عام بشأن سلسلة من المبادئ التوجيهية التي سنواصل على أساسها من الآن، وندخل في صياغة نص الاتفاق المحتمل".

في الولايات المتحدة يواصلون في الساعات الأخيرة نقل المزيد من طائرات القتال إلى المنطقة، حيث وصلت اليوم على الأقل تسع طائرات تزويد بالوقود إلى كريت، وعلى ما يبدو نقلت طائرات قتال من طراز F-22. من بين الطائرات التي وصلت إلى المنطقة أيضاً – طائرة بوينغ E-3C سنتري، الرادار الجوي المخصص للسيطرة والمراقبة الجوية، والذي يعتبر ذا أهمية كبيرة للجيش الأمريكي في حال نُفذت ضربة بالفعل.

تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة كبير جداً وواسع بشكل غير اعتيادي. إذا قرر الرئيس ترامب قريباً أن المفاوضات فشلت، قد يحين الوقت لعمل عسكري ضد النظام في طهران.