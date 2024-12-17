قلق أمريكي: تركيا تخطط لغزو واسع النطاق لسوريا

أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن تركيا تخطط لغزو سوريا، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم (الثلاثاء). كما ذكر التقرير، على لسان المسؤولين، أن "القلق نشأ بسبب قيام تركيا والجماعات المسلحة المتحالفة معها بزيادة قواتها على طول الحدود مع سوريا".

وكما ذكرنا، فإن القوات التركية المعنية تشمل مقاتلي الجماعات المسلحة ومقاتلي الكوماندوز والمدفعية الأتراك الذين يرتدون الزي الرسمي، والذين يتمركزون بأعداد كبيرة بالقرب من كوباني، وهي مدينة ذات أغلبية كردية في سوريا على الحدود الشمالية مع تركيا، حسبما ذكرت المصادر.

وأفيد أيضًا أنه وفقًا للمخاوف، فإن الأراضي التي تريد أنقرة غزوها يسيطر عليها الأكراد السوريون، الذين تدعمهم الولايات المتحدة.