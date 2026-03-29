تسجيل من تقرير على شبكة CNN حول التصعيد في الضفة الغربية أصبح عاصفة دولية، بعد أن تم توثيق جنود الجيش الإسرائيلي في مواجهة مع طاقم تصوير، وأحدهم سُمع حتى وهو يعبّر عن مواقف مثيرة للجدل أمام الكاميرا.

في التقرير، الذي صُوّر بالقرب من قرية تيسير شمال الضفة الغربية، وصل مراسل الشبكة جيريمي دياموند مع طاقمه لتوثيق بؤرة استيطانية أُقيمت لذكرى يهودا شرمان، الذي قُتل في عملية دهس بالقرب من حومش. خلال التصوير، تم توثيق جنود وهم يوجهون أسلحتهم نحو الطاقم ويطلبون منهم الجلوس. وفي شبكة CNN ادعوا أيضاً أن أحد أعضاء الطاقم تعرض للاعتداء.

"وصل الجنود فورًا ووجهوا السلاح نحونا، طلبوا من الجميع أن يجلسوا فورًا. نحن لا نشكل أي خطر هنا"، هذا ما قاله دياموند خلال التقرير. في التوثيق يُسمع أفراد الطاقم يصرخون: "ماذا تفعل؟ نحن صحفيون"، إلى جانب ادعاءاتهم بمحاولة أخذ معدات منهم من قبل قوات الجيش.

خلال التوثيق، سمع أحد الجنود وهو يواجه الصحفي لفظياً، حيث عبّر عن موقفه من الحدث قائلاً: "لو كان لديك أخ وقتلوه – ماذا كنت ستفعل؟"، وأضاف لاحقاً أن "كل يهودا والسامرة لنا"، وأشار أيضاً إلى أن البؤرة الاستيطانية، غير القانونية حالياً، "ستصبح بلدة قانونية".

أثارت التصريحات انتقادات واسعة وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم. صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في رده: "سلوك وتصريحات الجنود في الحدث مرفوضة ولا تمثل التصرف المتوقع من جنود الجيش الإسرائيلي. سيتم التحقيق في الحدث". في أعقاب الحدث، تحدث رئيس الأركان إيال زمير مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوت، وطلب بأن تُعرض عليه في أقرب وقت ممكن نتائج التحقيق الجاري إلى جانب التوصيات القيادية.

كما سُجِّلت أيضًا ردود فعل في الساحة الدولية: وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أعرب عن قلقه من الحوادث الأخيرة وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعارض أي تغييرات في الوضع القائم في الضفة الغربية.