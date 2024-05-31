مكتب نتنياهو:"الحكومة موحدة في سعيها لاستعادة الرهائن والقضاء على قدرات حماس"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول تعليق على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة، في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن "الحكومة الإسرائيلية موحدة في رغبتها في إعادة الرهائن في أسرع وقت ممكن، وهي تعمل على تحقيق هذا الهدف والقضاء على قدرات حماس".

وأضاف، المكتب في بيان "كلف رئيس الوزراء الفريق المفاوض بتقديم الخطوط العريضة لتحقيق هذا الهدف، مع إصراره على أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، بما في ذلك عودة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حماس عسكريا وحكوميا"، وأضاف "إن الخطوط العريضة الدقيقة التي تقترحها إسرائيل، بما في ذلك الانتقال المشروط من مرحلة إلى أخرى، تسمح لإسرائيل بالحفاظ على هذه المبادئ". واشار البيان إلىى أن" نتنياهو صادق على عرض طاقم المفاوضات لمقترح يهدف لاستعادة الرهائن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال في كلمة له حول الشرق الأوسط، مساء اليوم الجمعة، إن"إسرائيل تقدمت بخارطة طريق من أجل وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن وأبلغت حماس بهذا المقترح"وتابع"إسرائيل تعرض سحب كافة قواتها من غزة لمدة ستة أسابيع"وأضاف "الاتفاق بين إسرائيل وحماس يتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع وسحب القوات من جميع أحياء قطاع غزة"وقال"أحث حماس على قبول العرض الإسرائيلي، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وتابع بايدن"يتضمن المقترح الإٍسرائيلي نقل إلى قطر وحماس"مؤكدا على أنه "ستحرص على حفظ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكشف بايدن عن أن "المقترح الجديد يتكون من ثلاث مراح، المرحلة الأولى تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح رهائن وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم" وتابع"في المرحلة الثانية من المقترح سيتم فيها تبادل كافة الأحياء من المحتجزين بما في ذلك الجنود الإسرائيليين" وأضاف"أما المرحلة الثالثة من مقترح وقف إطلاق النار تشمل إعادة إعمار قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "نهج شامل كهذا سيؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا"