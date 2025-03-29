"إذا رفضت اليد الممدودة - سيكون هناك رد حاسم": الكشف عن الرسالة التي أرسلها ترامب إلى خامنئي

تم الكشف صباح اليوم (السبت) عن محتوى الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك لأول مرة على شبكة "سكاي نيوز" باللغة العربية. ومن بين أمور أخرى، كتب ترامب لخامنئي أنه مهتم بفتح المفاوضات، لكنه هدد: "إذا رفضت اليد الممدودة إليك واخترت طريق التصعيد ودعم المنظمات الإرهابية، فإنني أحذرك من رد حاسم وسريع".

وافتتح الرئيس الأمريكي الرسالة بدعوة للتفاهم بين البلدين: "أكتب هذه الرسالة بهدف فتح آفاق جديدة لعلاقاتنا، بعيدا عن سنوات الصراع وسوء التفاهم والمواجهات غير الضرورية التي شهدناها في العقود الأخيرة".

"لقد حان الوقت لترك العداء وراءنا وفتح صفحة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل. اليوم لدينا فرصة تاريخية أمامنا"، لكن الرئيس الأمريكي صرح لاحقًا أن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة تهديدات نظامك لشعبنا أو حلفائنا".

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File

وأكد ترامب أنه مستعد لبدء المفاوضات مع ايران: "إذا كنتم مستعدين للتفاوض، فنحن مستعدون أيضًا. ولكن إذا واصلتم تجاهل مطالب العالم، فسيشهد التاريخ أنكم أضعتم فرصة عظيمة".

وتم إرسال الرسالة من البيت الأبيض قبل حوالي ثلاثة أسابيع في ظل تصاعد التوترات مع البلاد، وردت إيران عليها برد رسمي في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

AP Photo/Vahid Salemi

وأطلق الرئيس الأميركي بتصريح أمس أشار فيه مرة أخرى إلى المسألة النووية مع إيران. وهدد الرئيس قائلاً: "الأفضلية الأكبر لنا هو أن نتدبر مع إيران، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك - فستحدث أشياء سيئة للغاية". وفي هذه الخلفية وأيضا على خلفية العملية الأمريكية ضد الحوثيين، أفادت تقارير في وقت سابق أن صور الأقمار الصناعية الجديدة تؤكد أن الولايات المتحدة نشرت قاذفات شبح تابعة للقوات الجوية في المحيط الهندي، بالقرب من إيران واليمن. يشير وجود الأسلحة في منطقة دييغو جارسيا إلى تغيير محتمل في الموقف العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.