بسبب تهديدات جدية : وضع حراسة مشددة لرئيس بلدية رهط طلال القريناوي

بعد التهديدات على حياة رئيس بلدية رهط طلال القرناوي، وبعد أن وضع مجهولون عبوة ناسفة على مدخل مكتبه أمس، يتنقل القرناوي حاليا وسط حراسة أمنية مشددة، وفق ما علمت i24NEWS اليوم (الخميس).

يشار إلى أنه بالأمس تم وضع عبوة ناسفة خارج مكتب القريناوي. وعلى إثر ذلك، وصلت قوات كبيرة إلى مكان الحادث، بهدف إبطال مفعول القنبلة. ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الحادث.

وتقدر الشرطة، استناداً إلى معلومات استخباراتية، أن هناك صلة بين زرع العبوة الناسفة وعملية إنفاذ القانون التي أجريت في المدينة وتم السماح بالنشر عنها أمس. حتى الآن تم ضبط أكثر من 60 مركبة تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليون شيقل. وتأتي هذه العملية وفقا للشرطة في إطار الجهود الرامية إلى قطع إمدادات الأكسجين الاقتصادي عن عائلات الجريمة في المجتمع العربي.