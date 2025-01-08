اختفاء فتاة إسرائيلية بإسطنبول في ظروف غامضة

طلبت الشرطة الإسرائيلية المساعدة بالعثور على المواطنة العربية الإسرائيلية علياء صرصور (20 عاما)، التي فقدت آثارها في إسطنبول.

وبحسب المعلومات، فإن الفتاة سافرت إلى المدينة التركية برفقة شقيقها ووالدها، في يوليو تموز الماضي، ومنذ ذلك الحين، اختفت آثارها. ويؤكد مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق، أنه تم في الماضي تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد والد الفتاة وشقيقها، بتهمة الاعتداء الخطير عليها.

وتعتبر إسطنبول وجهة مفضلة لدى السياح، من المواطنين العرب في إسرائيل، الذين يبلغ تعدادهم مليون ونصف المليون نسمة، ويُشكّلون ما نسبته 20% من إجمالي سكان إسرائيل.