ضبط أسلحة بحقيبة أطفال ومختبرات مخدرات: اعتقال عشرات المتورطين بعالم الجريمة من المجتمع العربي بإسرائيل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 32 مشتبهاً بهم يوم أمس (الثلاثاء) لتورطهم في أحداث عنف وإطلاق نار – وتم خلال العملية الواسعة التي أطلق عليها "شرارة الشمال" مصادرة ما يقارب مليون شيكل نقداً وبندقية كلاشينكوف وأسلحة في حقيبة أطفال ومختبرات لزراعة المخدرات، والتي تأتي في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

الحديث يدور عن عملية ضخمة قام خلالها المئات من رجال الشرطة ومقاتلي حرس الحدود والمباحث والكلاب البوليسية وعناصر القوات الخاصة "اليسام" بمداهمة عدد كبير من الأهداف في المنطقة الشمالية.

وتم خلال العملية ضبط بندقيتين من طراز M-16. بندقية كلاشينكوف؛ بندقية من نوع كارل جوستاف؛ 3 بنادق من أنواع مختلفة؛ مليون شيكل نقداً، وسيارة مسروقة، وأكثر من 700 نبتة في مختبر مخدرات في دالية الكرمل، وأكثر من 300 نبتة في معمل مخدرات في معالوت، وتم ضبط قسم من الأسلحة في حقائب أطفال.

🎥: الناطقة باسم الشرطة

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بين إنه "شرطة منطقة الشمال ومقاتلي حرس الحدود يجرون أنشطة واسعة في مكافحة الجريمة الواسعة في المجتمع العربي، هذا الأنشطة تجري على كافة الأصعدة الممكنة، من إحباط عمليات التهريب والمتاجرة بالأسلحة، عن طريق أنشطة استخباراتية سرية لإحباط نشاط المجرمين قبل تنفيذ جرائمهم وحتى الاستجابة السريعة لكل أحداث العنف بالمجتمع العربي، عن طريق التواجد الدائم".