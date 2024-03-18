قضية خطيرة: الإشتباه بتلقيح بويضات من جورجيا تحمل مرضا وراثيا لنساء في إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية ووزارة الصحة أن متعالجات إسرائيليات تم تخصيبهن ببويضات تم إحضارها من جورجيا وتحمل مرضا جينيا وهو هيموفيليا (ب)، وفي إطار ذلك أوقفت الشرطة طبيب وبروفيسور للاشتباه بتورطهما بالقضية.

الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا سريا بعد بلاغ من وزارة الصحة، للاشتباه بتنفيذ مخالفات احتيال في ظروف مشددة. وفي إطارها تم إحضار البويضات بغرض إجراء علاجات تخصيب صناعي في إسرائيل (IVF) ورغم أنه تم أخذها من نساء يحملن أمراضا وراثية. بدأ التحقيق بعد تقديم شكوى من قبل وزارة الصحة بدعوى إعادة عدد من البويضات المخصبة مع المرض الى عدة متعالجات في إسرائيل.

وتراكمت خلال التحقيق أدلة ضد مشتبهين يعملان بمجال التلقيح الصناعي والذين أحضرا البويضات والذين على ما يبدو يعرفون أنها تحمل الهيموفيليا. في أعقاب الحدث قررت وزارة الصحة وقف إحضار البويضات من هذه الوحدة وأمرت كافة مدراء أقسام التخصيب الصناعي في البلاد العثور على النساء اللواتي أحضر لهن هذه البويضات وإعلامهن مخاطر استخدامها، كما إقيمت لجنة تحقيق خاصة حتى تفحص الموضوع.