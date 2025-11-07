تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة "الإبادة الجماعية"

أصدرت تركيا، مساء اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الفريق إيال زامير، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، وقائد البحرية اللواء ديفيد ساعر سلامة، و37 شخصًا آخرين.

وأشار مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى "جرائم الحرب في غزة، ومقتل الطفلة هند رجب، والاستيلاء على أسطول صمود وغيرها من الدوافع وراء هذا القرار"، وأضاف "نتيجة للإبادة الجماعية الممنهجة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة إسرائيل في غزة، فقد آلاف الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، أرواحهم، وأصيب آلاف آخرون، وأصبحت المجتمعات غير صالحة للسكن".

في 29 يناير/كانون الثاني 2024، قُتلت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تُدعى هند رجب على يد جنود إسرائيليين بـ 335 رصاصة. استمرت هذه الأعمال، على وجه الخصوص، في التصاعد يوميًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ففي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر هجوم على مستشفى المعمدان الأهلي عن مقتل 500 شخص في المستشفى. وفي 29 فبراير/شباط 2024، دمر جنود الاحتلال الإسرائيلي عمدًا المعدات الطبية. وفي 21 مارس/آذار 2025، أسفر هجوم على مستشفى المعمدان الأهلي عن مقتل 500 شخص. وتشير التقديرات إلى أن المستشفى تعرض للقصف، وشُنت هجمات مماثلة على العديد من المرافق الصحية. علاوة على ذلك، فُرض حصار على غزة، مما منع الضحايا من الحصول على المساعدات الإنسانية. وقد جذب هذا الوضع اهتمامًا دوليًا واسعًا،" أضافت.

وفي هذا السياق، تعرّض ناشطون شاركوا في أسطول "صومود" العالمي، الذي كان في طريقه إلى غزة عبر النقل البحري لتقديم المساعدات الإنسانية، لهجوم من عناصر البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية... أُعيد الضحايا الذين احتجزتهم دولة إسرائيل إلى بلدنا جوًا بين 4 و7 و9 و10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وبعد عودتهم، أُجريت لهم فحوصات قانونية ونفسية في معهد إسطنبول للطب الشرعي، وأُرسلت تقارير الفحص الجنائي المُعدّة إلى مكتب المدعي العام لدينا،" أوضح مكتب المدعي العام.

وتشاور مكتب المدعي العام مع الأفراد بصفتهم ضحايا/مشتكين. وخلال التحقيق، صدرت أوامر اعتقال بحق شرطة إسطنبول الإقليمية وجهاز الاستخبارات الوطني (MİT) لكشف الحقيقة وتحديد المسؤولين الجنائيين عن الحادث. خلال عملية التحقيق: قدّم ضحايا الأسطول عدة التماسات بشأن الحادث إلى مكتب المدعي العام الرئيسي لدينا من خلال محاميهم... واستنادًا إلى الأدلة الواردة، حُكم على المسؤولين الإسرائيليين بالمسؤولية الجنائية عن "الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية" الممنهجة في غزة وعن الإجراءات المتخذة ضد الأسطول العالمي... واختتمت قائلةً: "يستمر التحقيق بدقة وشمولية".

هاجم رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، قائلاً: "إن أوامر اعتقال أردوغان بحق المسؤولين الإسرائيليين توضح سبب عدم تواجد تركيا في قطاع غزة - بشكل مباشر أو غير مباشر".