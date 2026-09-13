صعّدت السلطات التركية خلال عطلة نهاية الأسبوع إجراءاتها ضد منظمات مجتمع الميم والناشطين ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن أمرت محكمة في إسطنبول بحجب مجموعة واسعة من المواقع الإلكترونية والحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مداهمات نفذتها الشرطة ليلًا استهدفت مكاتب جمعيات ومنازل خاصة ونوادٍ في المدينة.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، أمرت محكمة الصلح الجنائية السابعة في إسطنبول، أمس السبت، بحجب موقع "كاوس غل"، وهي منظمة بارزة وناشطة منذ سنوات في مجال حقوق مجتمع الميم في تركيا، إلى جانب مواقع منظمات أخرى، بينها 17 مايو، أوني كوير، بينبه حياة، سبود، غينتش إل جي بي تي آي بلاس، لامبدا إسطنبول ومؤمّا إل جي بي تي آي بلاس.

وشمل القرار أيضًا حسابات لناشطين وصحفيين ومنظمات نسائية ومجموعات طلابية. وقد حُجب بالفعل الوصول إلى بعض حسابات منصة "إكس" من داخل تركيا، بينما لم تُطبّق بعض القيود المفروضة على حسابات "إنستغرام" بعد.

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وفي موازاة ذلك، داهمت الشرطة مكاتب منظمة "كاوس غل" ومنازل عدد من أعضاء إدارتها وهيئة الرقابة التابعة لها. ووفق تقارير محلية، أُوقف أكثر من عشرة ناشطين في إطار تحقيق يجري بشبهة "نشر الفحش" وانتهاك قانون الجمعيات. ولم يقدم محامو المعتقلين حتى الآن تفاصيل كاملة بشأن الأدلة التي جُمعت ضدهم.

وفي الساعات نفسها، نفذت الشرطة مداهمات أخرى في إسطنبول، خصوصًا في منطقتي بيوغلو وشيشلي، حيث فتشت قوات الشرطة والدرك عددًا من النوادي الليلية ومراكز التدليك ومحال تجارية في مناطق تقسيم وجيهانغير وشارع الاستقلال. وبحسب التقارير، ترتبط بعض هذه المداهمات بملف التحقيق نفسه.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أشهر من القيود المتزايدة على منظمات مجتمع الميم في تركيا. وخلال الصيف، حُجبت أكثر من مئة حساب تعود لمنظمات وناشطين وصحفيين، كما صدرت أوامر قضائية بحجب تطبيقات للمواعدة ومواقع إلكترونية تابعة لمجتمعات الميم.وفي يوليو/تموز، أفادت تقارير بأن ما لا يقل عن 93 حسابًا وصفحة تابعة لمنظمات مجتمع الميم ومنصات ومجموعات نسوية ووسائل إعلام تعرضت لقيود بموجب قرار منفصل.

ويُحظر تنظيم مسيرة الفخر في إسطنبول بشكل شبه سنوي منذ عام 2015، رغم أن المثلية الجنسية نفسها ليست جريمة جنائية في تركيا.وتتهم منظمات حقوقية السلطات التركية بتنفيذ حملة ممنهجة للحد من حضور مجتمع الميم في المجالين العام والرقمي. في المقابل، تبرر السلطات بعض قرارات الحجب بالحاجة إلى حماية "الأمن القومي والنظام العام".

وكانت المحكمة الدستورية التركية قد قضت في السابق بأن بعض صلاحيات المراقبة الإلكترونية التي استخدمتها الشرطة غير دستورية، إلا أن منظمات معنية بحرية التعبير تقول إن هذه الصلاحيات لا تزال تُستخدم أساسًا لإصدار أوامر الحجب. ومن المتوقع أن تثير الإجراءات الجديدة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية.