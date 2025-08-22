إسرائيل تمنع عمدة برشلونة من الدخول الى أراضيها

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت سلطة السكان الإسرائيلية صباح اليوم (الجمعة) أنه تم رفض دخول رئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني، إلى إسرائيل. وجاء في البيان أيضاً أنه كان من المفترض أن يهبط في الليلة بين الجمعة والسبت.

تم رفض دخول رئيس بلدية برشلونة "بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي". في طلب الدخول إلى البلاد (ETA)، كتب أنه قادم لزيارة ياد فاشيم والسلطة الفلسطينية.

كما تتذكرون، وافق مجلس مدينة برشلونة في نهاية مايو/أيار على قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل وتعليق اتفاقية الصداقة بين المدينة وتل أبيب، مشيرًا إلى "انتهاكات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني" في حرب غزة.

ينص الاقتراح، الذي أيده الحزب الاشتراكي الحاكم وجماعات يسارية أخرى، على تعليق جميع العلاقات الرسمية مع إسرائيل حتى "يتحقق احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني". وصرح كولبوني بعد القرار: "إن المعاناة والموت في غزة على مدار العام والنصف الماضيين، والهجمات الأخيرة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية، تجعل أي علاقة غير مستدامة".