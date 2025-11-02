هل تسعى الحكومة العراقية للتطبيع مع إسرائيل ؟

اتهم رئيس وزراء العراق السابق، نوري المالكي، حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بـ"تعزيز التطبيع مع إسرائيل" عقب مشاركة الحكومة في قمة شرم الشيخ، التي كان الهدف المعلن لها مناقشة إنهاء الحرب على غزة. وقال المالكي إن القمة "خلقت أجواء من التطبيع مع الكيان الصهيوني"، داعياً العراق إلى "الابتعاد عن المؤتمرات الأمريكية تحت عنوان السلام أو حل الدولتين".

جاءت تصريحات المالكي خلال بودكاست عراقي شهير بعنوان "جيم سين" بإدارة الصحفي ثار جياد، وأثارت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية قبيل الانتخابات المقبلة. وأضاف أن فترة ولايته كوزير لم تشهد "تنصتاً أو تسريباً صوتياً للمسؤولين"، في إشارة إلى التسجيلات التي صدرت مؤخراً عن مكتب السوداني.

وفي تطور مثير، تم حذف الحلقة عقب تقديم شكوى رسمية من "إدارة أمن الاتصالات"، ما أثار موجة انتقادات حادة من الصحفيين ومنظمات الإعلام، واعتُبر خطوة تهدد حرية التعبير. وبعد يومين ومن خلال ضغط شعبي وتدخل قانوني، أعيد بث الحلقة. وأكدت إدارة البودكاست أن إعادة الحلقة تمت بدعم شعبي ومساعدة قانونية، وأن الفريق سيتخذ إجراءات لكشف المسؤولين عن الحذف

فيديو حلقة البودكاست:.

وتواصل الحكومة العراقية التأكيد على التزامها بحرية الصحافة، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تشير إلى اتجاه معاكس. ووفقاً لمركز النهيل لحقوق وحريات الصحافة، سجلت حكومة السوداني أكبر عدد من القضايا ضد الصحفيين منذ 2003، بما فيها 11 قضية شخصية رفعها رئيس الوزراء نفسه. ويُذكر أن العراق احتل المرتبة 155 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 الصادر عن منظمة "صحفيون بلا حدود".