مسؤول إيراني يهدد: "محاولة اغتيال الرئيس لن تمر مرور الكرام، إسرائيل ستدفع الثمن"

قد يعجبك أيضًا -

قال مصدر إيراني اليوم (الأحد) لقناة الجزيرة القطرية أن "إسرائيل سعت لاغتيال الرئيس الإيراني مسعود بازخيان خلال اجتماع مهم لمجلس الأمن القومي خلال الحرب، وهذه الخطوة لن تمر مرور الكرام وستدفع ثمنها غاليًا". وأضاف: "محاولة اغتيال الرئيس كانت جزءًا من مخطط إسرائيلي لإسقاط النظام في البلاد، مع استهداف رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتعطيل مسيرة البلاد".

وأضاف أن "محاولة الاغتيال وقعت خلال اجتماع مهم بشأن قرارات استراتيجية ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية. وقد بدأنا تحقيقًا شاملًا في محاولة الاغتيال الإسرائيلية للرئيس للاشتباه بوجود متعاونين".

.في وقت سابق من اليوم، أفادت وسيلة إعلامية تابعة للحرس الثوري بإصابة بازاخيان في ساقه جراء غارة جوية إسرائيلية خلال الحرب. وذكرت وكالة أنباء فارس، المقربة من الحرس الثوري، أن الهجوم وقع صباح يوم الاثنين 16 يونيو/حزيران، أثناء انعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي في الطوابق السفلية من مبنى غرب طهران. وذكر التقرير أن الرئيس، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني أجايي، ومسؤولين كبار آخرين كانوا حاضرين في الاجتماع.

استُهدفت ست قنابل أو صواريخ بمداخل ومخارج المبنى، مما أدى إلى سد منافذ الهروب وتعطيل تدفق الهواء، وقد صُممت على غرار عملية اغتيال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في بيروت. أدت الانفجارات إلى انقطاع الكهرباء عن المبنى، لكن المسؤولين تمكنوا من الفرار عبر مخرج طوارئ مُعدّ مسبقًا.

وأفادت الوكالة أن الرئيس بازاخيان وعددًا من المسؤولين الآخرين أصيبوا بجروح طفيفة في أرجلهم أثناء خروجهم. ونظرًا لدقة المعلومات المستخدمة في الهجوم، أشار التقرير إلى أن السلطات تُحقق في احتمالية التعاون مع إسرائيل. وبينما لم يُقدّم التقرير مزيدًا من التفاصيل حول مكان الاجتماع، أفادت قناة "إيران إنترناشونال" بوقوع غارة جوية إسرائيلية على منطقة قرب شهرك غرب طهران في ذلك اليوم.

قبل أيام قليلة، صرّح محسن رضائي، وهو جنرال بارز في الحرس الثوري، للتلفزيون الرسمي بأن إسرائيل "هاجمت ست نقاط كان يجتمع فيها المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن لم يُصَب أيٌّ من أعضائه بأذى طفيف".

كشف الرئيس بازشكيان بنفسه عن التفاصيل لأول مرة في مقابلة أجراها الأسبوع الماضي مع الصحفي تاكر كارلسون. قال: "حاولت إسرائيل تصفيتي. لله وحده أن يُقرر متى يموت الإنسان أو لا يموت". "كنتُ في اجتماعٍ بشأن استمرار العملية، وحاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد فيها المناقشات".