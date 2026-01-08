حلب تحت القصف لليوم الثالث: سقوط ضحايا في الأشرفية والشيخ مقصود وتصاعد الغضب الشعبي

قُتل مدنيان وأصيب آخرون، اليوم، جراء قصف عشوائي وقنص استهدف الأحياء السكنية في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، في ظل تصعيد عسكري متواصل تشهده المدينة لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف المدفعي المكثف طال أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، مترافقًا مع اشتباكات متقطعة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، جرى نقل الجرحى على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي هذا السياق، أطلق مستشفى الشهيد خالد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية نداء استغاثة عاجل دعا فيه المواطنين إلى التبرع بكافة زمر الدم، مشيرًا إلى حاجة ملحة لزمرة A-، في ظل الضغط المتزايد على الكوادر الطبية ونقص الإمدادات.

وبحسب حصيلة أولية منذ بدء التصعيد، قُتل 18 شخصًا، بينهم 12 مدنيًا، من ضمنهم نساء وأطفال، إضافة إلى مقتل ستة عسكريين من الأطراف المتنازعة، فيما أصيب عشرات المدنيين بجراح متفاوتة.

بالتوازي مع التطورات الميدانية، شهدت مناطق عدة في شمال وشرق سوريا خروج مظاهرات وفعاليات احتجاجية واسعة، طالبت بوقف فوري للقصف المدفعي والجوي على الأحياء السكنية في حلب، ونددت بما وصفته بـ“سياسة العقاب الجماعي” والحصار المفروض على المدنيين داخل تلك الأحياء.

وحذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد العسكري على حياة المدنيين والبنية التحتية في المدينة، مشيرًا إلى تزايد حركة النزوح، ونقص المواد الغذائية والطبية، وتضرر منازل ومحال تجارية، فضلًا عن تعطل عدد من المرافق الصحية.

وجدد المرصد مناشدته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف العمليات العسكرية وفك الحصار عن الأحياء المتضررة، محذرًا من انزلاق الوضع نحو كارثة إنسانية واسعة النطاق.