حماس تنشر إشارة على حياة الرهينة الإسرائيلي افيتار دافيد: "مليون لكمة في القلب"

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نشرت حماس، مساء اليوم الجمعة، إشارة على حياة المخطوف إيفياتار ديفيد. لم يتحدث في الفيديو، وبدا نحيلاً للغاية. آخر إشارة على حياته ظهرت يوم إطلاق سراح عمر وينكرت وعمر شيم طوف، وهو نفس الفيديو الذي صُوّر فيه مع غاي جلبوع دلال أثناء مشاهدتهما مراسم الإفراج.

رداً على ذلك، دعت شقيقة إيفياتار إلى الامتناع عن نشر صور من الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "أرجوكم - لا تنشروا صوراً من الفيديو حتى أقرر أنا وعائلتي نشره. كل من شاهده يعرف الآن مدى خطورة وحالة إيفياتار الصحية، الذي وجّه لي مليون لكمة في القلب قبل أربعين دقيقة".

وكتبت ليري إلباغ، الناجية من الأسر، على حسابها على إنستغرام: "أجلس، ولا أتوقف عن البكاء. لا أتوقف عن البكاء. وأنتم تعلمون السبب. قبل عشاء الجمعة بلحظة، وأنا أعلم أن لديّ طعامًا على المائدة، وأنني غادرت هناك، مرت ستة أشهر منذ أن تمكنت من العودة. وأتذكر أين إخوتي. هذا يُحطم قلبي... لسنا بحاجة إلى صور كهذه للترويج لصفقة. من غير المنطقي أن يمروا بمحرقة أخرى ونحن صامتون."

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "على كل عضو في الحكومة مشاهدة فيديو إيفياتار اليوم قبل النوم ومحاولة النوم وهو يفكر في إيفياتار وهو يحاول النجاة في النفق."