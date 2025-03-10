تقرير: حكومة ترامب طالبت رسميا بالإفراج عن الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف والمختطفة في العراق

وفي الأيام الأخيرة، اتصلت الإدارة الأميركية بالرئيس العراقي، عبر مبعوث شؤون الأسرى آدم بوهلر، وطالبت رسمياً بالإفراج عن المختطفة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، كما أوردت اليوم (الاثنين) صحيفة “العربي الجديد” القطرية. وبحسب التقرير، هددت الإدارة بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح تسوركوف في أقرب وقت ممكن، "ستكون هناك عواقب سياسية واقتصادية".

وصلت تسوركوف إلى العراق ضمن عملها كباحثة عام 2023. وبحسب التقارير، دخلت البلاد باستخدام جواز السفر الروسي الذي تحمله. وحتى الآن لم يعلن أي تنظيم مسلح مسؤوليته عن اختطافها واحتجازها، وتشير التقديرات إلى اختطافها من قبل تنظيم كتائب حزب الله الشيعي الموالي لايران.

وسبق أن نقلنا في موقع i24NEWS أن مبعوث ترامب لشؤون الأسرى آدم بوهلر قال "أرى نشاطا إيجابيا من قبل رئيس الوزراء العراقي بشأن قضية تسوركوف". ويشار الى أن المبعوث هددها قبل البيان بأنه إذا لم يطلق سراحها فإنه سيعتبر رئيس الحكومة العراقية شريكا في باختطافها.