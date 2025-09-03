الإمارات : ضم الضفة الغربية "خط أحمر" ويعرّض اتفاقيات إبراهيم للخطر

قد يعجبك أيضًا -

حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة إسرائيل من أي مخطط لضم أراضٍ في الضفة الغربية، معتبرة أن مثل هذا القرار سيشكل انتهاكًا كبيرًا لاتفاقيات إبراهيم وقد يهدد عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.

في مقابلة مع وكالة رويترز، ذكّرت لانا نسيبة، وزيرة الدولة المساعدة للشؤون السياسية، بأن دعم الإمارات لإنشاء دولة فلسطينية كان عنصراً محورياً في قرار أبوظبي توقيع الاتفاقيات في عام 2020.

وصرحت :" منذ البداية، رأينا اتفاقات أبراهام كوسيلة لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني ».

وتؤكد نسيبة أن موقف الإمارات، الذي تم التعبير عنه منذ عام 2020، لم يتغير: أي محاولة إسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية ستمثل "خطًا أحمر" لأبوظبي وقد تؤدي إلى عواقب دبلوماسية خطيرة.

I24NEWS

اتفاقيات إبراهيم، التي تم توقيعها في سبتمبر 2020 بوساطة أمريكية، شكّلت تحولًا تاريخيًا من خلال إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وعدة دول عربية، من بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.

يأتي تحذير أبوظبي في وقت تتصاعد فيه التوترات حول سياسات التوسع في المستوطنات الإسرائيلية ومشاريع الضم، التي لا تزال تثير قلقاً شديداً داخل المجتمع الدولي.