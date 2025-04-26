"إقامة لجنة خاصة لمراقبة الفصائل الفلسطينية"|| تقرير: سوريا تتعهد- "لن نشكل خطراً على دولة إسرائيل"

قدمت الحكومة السورية رسالة ردا على المطالب الأميركية برفع العقوبات، تعهدت خلاله: "لن نصبح تهديدا لأي دولة، بما في ذلك إسرائيل"، حسبما ذكرت وكالة رويترز اليوم (السبت). كما تعهدت أيضاً بمراقبة المنظمات الفلسطينية التي تنشط على أراضيها.

وتنص الوثيقة المكونة من أربع صفحات على أنه لن يُسمح بفصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة. وفيما يتعلق بالمنظمات الفلسطينية، أفادت الأنباء أن الرئيس السوري أحمد الشرع أنشأ لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل". وجاء إرسال الرسالة قبل أيام قليلة من قيام سوريا باعتقال شخصيتين كبيرتين من منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وذكرت وكالة رويترز أن المطالب الأميركية الرئيسية الأخرى المتعلقة بإخراج المقاتلين الأجانب وتفويض الضربات الأميركية في البلاد لم تذكر في الرسالة إلا بالكاد.

وفي سياق آخر، تعهدت سورية بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للبحث عن الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس. وبالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير بالتفصيل عملها في التعامل مع مخزون الأسلحة الكيميائية الحالي في البلاد، بما في ذلك توثيق العلاقات مع هيئة مراقبة الأسلحة العالمية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقت ردا من السلطات السورية على طلب اتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة". وأضاف "نحن نراجع الرد في هذه المرحلة وليس لدينا ما نشاركه في هذا الوقت". وأشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان كحكومة لسوريا، وأي تطبيع مستقبلي يعتمد على تصرفات السلطات المؤقتة".