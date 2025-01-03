تقرير: مساعٍ أمريكية ومصرية لخفض هجمات الحوثيين ضد إسرائيل

أفادت مصادر مقربة من الحوثيين لصحيفة "الأخبار" إن الولايات المتحدة عرضت على الحوثيين خفض هجماتهم في اليمن بشرط وقف إطلاق الصواريخ إلى إسرائيل.

كما كشفت مصادر مقربة من حكومة الحوثيين، صباح اليوم، لصحيفة الأخبار اللبنانية، أن هناك تحركات أمريكية جديدة تهدف إلى وقف إطلاق الصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك لتمكين خلق فرصة للوسطاء من المجتمع الدولي. للتوصل إلى إنهاء للحرب في غزة.

وبحسب المصادر فإن التحرك الأميركي المعني يأتي في ظل التفاهم على أن تأثير ضربات التحالف المشتركة مع بريطانيا محدود، وقالت المصادر المقربة من الحوثيين إن ارتباطهم بجبهة الدعم في غزة لم يعد موجودا. وأن "مفاجآتهم للعدو في المستقبل ستكون أكبر".وتتوقع المصادر، التي تنقل فعلياً رسالة باسم الحوثيين عبر صحيفة الأخبار ا، تصعيداً في عمليات الحوثيين خلال الشهر المقبل.

وعلى صعيد متصل، تعمل الدبلوماسية المصرية وفقا لصحيفة "العربي الجديد" على حل أزمة الهجمات التي تشنها الحوثيون وتستهدف السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر. وذكر التقرير أن القاهرة لا تزال تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع الحوثيين منذ الفترة الأخيرة. وتسعى لاحتواء الوضع في البحر الأحمر، وتفضل الحلول الديبلوماسية وتحاول تجنب التصعيد العسكري، وتعمل بنفس الوقت جاهدة للتوصل الى وقف إطلاق نار في غزة