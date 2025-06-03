بعد اختفاء غامض منذ 2012 || العثور عن وثائق استخباراتية تكشف مصير الأمريكي اوستن تايس في سوريا

كشفت تقارير عن أن الصحافي الأمريكي اوستن تايس والذي فقدت آثاره في عام 2012 كان لدى النظام السوري السابق ، وذلك بموجب وثائق استخباراتية تم العثور عليها واستعرضت معلومات عن اعتقاله.

الصحافي من الجولان عطا فرحات أوضح لنا حقيقة هذه التقارير وقال :"يعتبر اوستن تايس أقدم مواطن أمريكي والذي اختفى مع بداية الأحداث في 2012 في دمشق بعد إجراءه تقرير مع الجيش الحر في داريا، صور ووثق اللقاءات وأرسلها إلى وسائل إعلام أمريكية، وبعدها اختفى في آب 2012، ولم يعد له أي أثر".

وتابع فرحات :"من المطالب الأمريكية من نظام الشرع هو الكشف عن مصير الأمريكيين الغائبين، وأهم شخصية بينهم هي أوستن تايس والذي دأبت واشنطن في البحث عنه، واشنطن قالت إنه صحافي في حين قال النظام السابق إنه عميل استخبارات أمريكي عمل لصالح الاستخبارات الأمريكية في سوريا".

وأضاف فرحات :"خلال لقاء الشرع وترامب طالب ترامب بمعرفة مصير الأمريكيين الغائبين، وهو أحد الشروط الأمريكية للانفتاح على دمشق، ووعد الشرع ببذل قصارى جهده بالبحث عن أي معلومات تشير اليهم، قاد هذا البحث الى التوصل إلى أنه تم اعتقال اوستن تايس وكان بحوزة قوات الدفاع الوطني في دمشق وبعدها تحول الى المخابرات العامة السورية ، وتشير المعلومات وفقا للوثائق التي تم ايجادها أنه تلقى العلاج مرتين خلال فترة اعتقاله في دمشق، وكشفت الوثائق عن محاولة له بالهروب خلال الاعتقال ، لكنها باءت بالفشل".

"ويشار إلى أن وزير الخارجية السوري أجاب عام 2016 حين تم سؤاله عن مصير اوستن تايس، "أنه لا يوجد لدينا معتقل أمريكي وأننا لا نعرف شيئا عنه "، كان النظام السابق يسعى دائما لأن تكون قضية المعتقلين الأمريكيين ورقة ضغط على الجانب الأمريكي"