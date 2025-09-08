نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تزور الإمارات مع حلول الذكرى الخامسة لاتفاقيات إبراهيم

قد يعجبك أيضًا -

في الذكرى الخامسة لاتفاقيات إبراهيم، غادرت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، عضو الكنيست شارين هسكل، يوم الاثنين إلى أبوظبي على رأس وفد دبلوماسي رسمي.

تهدف الزيارة إلى تعزيز الروابط بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعميق التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، ودفع الجهود لتوسيع اتفاقيات التطبيع لتشمل دولاً إضافية في الشرق الأوسط وما بعده.

خلال زيارتها، من المقرر أن تلتقي هاسكل بمسؤولين إماراتيين كبار، بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن علي راشد النعيمي، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية نورة الكعبي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم الهاشمي، التي تشرف على العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

سيشارك الوفد أيضًا في اجتماعات سياسية ومؤتمر دولي تنظمه إيلنت ELNET، حيث ستلقي هاسكل الكلمة الرئيسية التي ستستعرض فيها رؤيتها لمستقبل اتفاقيات إبراهيم.

اتفاقيات أبراهام، التي تم توقيعها في سبتمبر 2020، قامت بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وانضمت إليهما لاحقاً كل من المغرب والسودان. وقد تم التوسط في هذه الاتفاقيات بواسطة الولايات المتحدة، مما جدد الديناميكيات الإقليمية وفتح الأبواب أمام تعاون أوسع في مجالات التجارة والسياحة والأمن بعد عقود من العزلة الرسمية.

على الرغم من القيمة الاستراتيجية للاتفاقيات، فقد وضعتها حرب غزة الجارية تحت ضغط غير مسبوق، وكذلك التحركات الأخيرة لإسرائيل نحو إمكان مناقشة أو النظر في ضم أجزاء من الضفة الغربية.