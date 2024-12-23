السلاح الذي فاجأ إسرائيل في مخيم جنين

تفاجئت إسرائيل صباح اليوم باكتشاف أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تستخدم قذائف "ار بي جي" خلال العملية في جنين، ووفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية بدأوا في إسرائيل بفحص الحدث.

هذا وصرح مسؤولون أمنيون لهيئة البث الرسمية أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليس من المفترض أن تمتلك RPG، حيث أنه سلاح دقيق وقاتل بأي اتفاق أمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية. كما تم فحص توثيق ظهر فيه على ما يبدو استخدام السلاح.

المسؤولون الأمنيون توجهوا الى قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية للحصول على إجابات، وزعم الفلسطينيون أن أسلحة "ار بي جي" كانت تستخدمها الفصائل المسلحة في مخيم جنين وتمت مصادرتها من قبل الأجهزة الأمنية، وليس من الواضح لم قامت الأجهزة الأمنية باستخدام السلاح. وتحاول إسرائيل الاستيضاح وفهم إن كانت هذه الأسلحة الاستثنائية تم تهريبها الى شمال الضفة الغربية من الحدود مع الأردن أو من منظمات إجرامية.

وتقوم الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية منذ أسبوعين في عملية عسكرية في مخيم جنين ضد الجهات المسلحة في المخيم، وذلك لإعادة الاستقرار والسيطرة عليه من قبل السلطة الفلسطينية. وحاول المسلحون منع دخول القوات واندلع تبادل إطلاق نار بين الجانبين. وقتل اليوم عنصر أمني فلسطيني خلال هذه الاشتباكات.