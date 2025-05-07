تقرير: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا

أفادت وكالة رويترز للأنباء اليوم (الأربعاء) أن الإمارات العربية المتحدة تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا.

وبحسب التقرير، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع طلب المساعدة في تحسين العلاقات مع إسرائيل، خاصة في ظل الهجمات الأخيرة في بلاده والوضع المتوتر، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة.

وهذه محادثات غير مباشرة، تهدف إلى بناء الثقة والأمن بين البلدين. وبدأت بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه يزور الشرع فرنسا اليوم أيضاً.