مسؤول سياسي إسرائيلي كبير لـi24NEWS: "احتمال العودة للحرب ليس خطوة من أجل التفاوض"

قال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير لـi24news إن "احتمال العودة للحرب ليس خطوة من أجل التفاوض، وأن هناك تفاهمات مع الأميركيين الذين سيدعمون هذه الخطوات إذا اختارت إسرائيل العودة للحرب"، ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، مشاورات أمنية، في أعقاب فشل المفاوضات في القاهرة، ورفض حركة حماس مناقشة تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكان الوفد الإسرائيلي التفاوضي قد عاد من القاهرة، وأصر على تمديد المرحلة الأولى، لكن حماس قابلته بالرفض الكامل. المرحلة الأولى ستنتهي غدًا السبت وسيتعين على إسرائيل اتخاذ قرارات بشأن الخطوات التالية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت قناة i24NEWS أن "العودة إلى الحرب ليست مسألة ما إذا كانت ستحدث أم لا، بل مسألة متى".