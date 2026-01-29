الصومال ستغلق المجال الجوي أمام شركة الطيران الإسرائيلية أركياع

على خلفية التقارير التي تفيد بأن الصومال قررت إغلاق مجالها الجوي أمام رحلات أركيع من تل أبيب إلى تايلاند، علمت قناة i24NEWS اليوم (الخميس) أن الشركة لم تتلق بعد التصريحات اللازمة لشهر فبراير القادم للطيران عبر الدولة، لكنها تستعد لتغيير المسار إذا لزم الأمر.

أركيع وإلعال تمرّان كلتاهما في خطهما المباشر من تل أبيب إلى بانكوك فوق الصومال، كجزء صغير من مسار الرحلة. في الروتين، تقدّم شركات الطيران بين فترة وأخرى طلبات للعبور في المجال الجوي لدول مختلفة.

في حال لم تحصل أركياع على الموافقة حتى بداية الشهر، المسار سيتغير – ومدة الرحلة لن تُطيل.

تم تحويل الموضوع لمعالجة سلطة الطيران المدني ووزارة الخارجية. نؤكد أن شركة إل عال ستواصل الطيران على المسار كالمعتاد حتى شهر آذار.

ورد في رد أركيع: "في إطار روتين الطيران الدولي، تقوم شركات الطيران من حين لآخر بتقديم طلبات دورية للحصول على تصاريح عبور جوي في مسارات مختلفة. حتى هذا التاريخ، لم تتلق أركيع بعد تجديد التصريح الدوري للعبور الجوي لشهر فبراير فوق الصومال. وتشير الفحوصات التي أجرتها الشركة إلى أن باقي شركات الطيران الإسرائيلية أيضاً لم تتلق بعد تجديد التصاريح الدورية ذات الصلة".

أضافت الشركة "تم تحويل الموضوع للجهات المختصة، ومن بينها سلطة الطيران المدني ووزارة الخارجية، وشركة أركيع تعمل بتنسيق تام معهم. من المهم الإشارة إلى أنه إذا لم يتم الحصول على الموافقة حتى بداية شهر فبراير، ستعمل الشركة على مسار بديل، دون أي تغيير في جداول مواعيد الرحلات ودون المساس بالمسافرين. وستواصل أركيع تقديم التحديثات حسب الحاجة".

نذكر أنه في 26 فبراير، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتراف رسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة وذات سيادة. وقد وقع على إعلان مشترك مع وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس الجمهورية عبد الرحمن محمد عبد الله.وذكر ديوان رئيس الحكومة :"دولة إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها مع جمهورية أرض الصومال بشكل فوري من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة، الصحة، التكنولوجيا والاقتصاد". مصدر مطلع على الأمور قال لـ i24NEWS إن دولة الإمارات، والتي لديها علاقة وثيقة مع أرض الصومال، كانت مشاركة في الاتصالات بشأن الاعتراف الإسرائيلي باستقلال الدولة. ومع ذلك، ردت الصومال المجاورة بغضب على الاعتراف – وكذلك مصر، تركيا وجيبوتي أدانوا الخطوة.