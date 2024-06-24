العاهل المغربي يتكفل من ماله الخاص بارسال أربعين طنا من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة

أعطى العاهل المغربي رئيس لجنة القدس محمد السادس، تعليماته لإطلاق عملية إنسانية تشمل أربعين طنا من المساعدات الطبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، تشمل، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية موجهة للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن”.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان، اليوم الإثنين، أن “جلالة الملك، نصره الله، تفضل بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من مال جلالته الخاص”. وسيتم إيصال المساعدات المغربية، عبر الطريق البري نفسه غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من الملك محمد السادس، في شهر رمضان الكريم المنصرم.

وأبرز المصدر ذاته أن “هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية تأتي لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية”.