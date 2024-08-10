تقرير: ايران دربت عشرات الروس وستسلم موسكو شحنة أسلحة كبيرة تشمل هذه الصواريخ المتطورة

من المتوقع أن تسلم إيران مئات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى "فاتح 360 " إلى روسيا . جاء هذا وفقا لما نقلته وكالة رويترز مساء الجمعة، اعتمادا إلى مصادر استخباراتية. وبحسب ضابطين استخباراتيين من القارة الأوروبية، فإن العشرات من العسكريين الروس تواجدوا في إيران مؤخرا وتدربوا على تشغيل النظام الصاروخي. وبحسب المصادر فمن المتوقع نقل الصواريخ في الفترة الزمنية القريبة وتنوي روسيا استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وذكر ضابطا المخابرات أن العقد الموقع بين وزارة الدفاع الروسية وإيران تم توقيعه بالفعل في 13 كانون أول/ديسمبر في طهران. وبحسبهم، فقد تم الاتفاق على نقل صواريخ "فاتح 360 " ونظام صاروخي باليستي آخر صنع في إيران يسمى "أبابيل". ويشير التقرير أيضًا إلى أن مسؤولين روس وصلوا إلى إيران من أجل التعرف على عمل صواريخ "فاتح 360" - التي يبلغ مداها الأقصى 120 كيلومترًا وتمتلك رأسًا حربيًا يزن 150 كيلوجرامًا.

وأوضح خبير عسكري تحدث لرويترز أن الترسانة الصاروخية الروسية واسعة للغاية، لكنه أشار إلى أن الشحنة المتوقعة من إيران ستسمح لها باستخدام ذخيرتها لأهداف خارج خطوط العدو والصواريخ الإيرانية لأهداف أقرب. وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إلى التسليم المتوقع، وأكد أن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو وشركاء مجموعة السبع "مستعدون للرد بسرعة وحزم إذا دفعت إيران لمثل هذه العمليات لنقل الأسلحة".

ووفقا للمسؤول الأمريكي، "يشير هذا إلى تصعيد كبير في دعم إيران للحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. وقد حذر البيت الأبيض مرارا وتكرارا من تعميق الشراكة الأمنية بين روسيا وإيران منذ بداية الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا".

ويشار الى أن روسيا لم تعقب على التقارير، لكن ممثلو ايران بالأمم المتحدة أشاروا الى وجود شراكة استراتيجية طويلة المدلا بين ايران وروسيا بمجالات مختلفة، بما يشمل التعاون العسكري. مع ذلك قالت البعثة :"أنه بسبب وجهة نظر أخلاقية، تمتنع ايران تسليم أي نوع من الأسلحة بما يشمل الصواريخ لاستخدامها بالصراع مع أوكرانيا حتى انتهاء الحرب".