اندلاع خلاف دبلوماسي حاد بين لبنان وإيران بشأن نزع سلاح حزب الله

قد يعجبك أيضًا -

اندلع خلاف دبلوماسي حاد يوم السبت بين بيروت وطهران عقب تصريحات مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، التي ندد فيها بخطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. وأكد ولايتي على أن "حلم نزع سلاح حزب الله لن يتحقق"، ووصف الحركة الشيعية بأنها "أقوى من أي وقت مضى" في مواجهة "المخططات الأمريكية والإسرائيلية". وأضاف: "إذا نُزع سلاح حزب الله، فمن سيحمي المواطنين اللبنانيين؟".

وكان رد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لاذعًا. ففي رسالة نُشرت على منصة "إكس"، والذي أدان فيه "التدخل السافر وغير المقبول" في الشؤون الداخلية للبنان"، وذكّر إيران بـ"التركيز على احتياجات شعبها بدلًا من التدخل في القرارات السيادية اللبنانية".

ويأتي هذا التوتر في الوقت الذي طلبت فيه الحكومة اللبنانية، برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، من الجيش إعداد خطة بحلول نهاية الشهر لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام. وقد دفع هذا القرار وزراء تابعين للحركة الشيعية وحركة أمل إلى مقاطعة الجلسة. من جانبه، يتهم حزب الله الحكومة بـ"الخضوع للإملاءات الأمريكية وإضعاف السيادة الوطنية بسحب دفاعات لبنان ضد إسرائيل". ويتفاقم المناخ السياسي المتوتر أصلاً، مما يُغذي المخاوف من اندلاع احتجاجات جديدة وعدم استقرار في بيروت.