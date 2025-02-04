"قاعدة جوية تركية في سوريا": الجولاني واردوغان يعملون على تشكيل تحالف امني

يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الزعيم السوري الجديد أبو محمد الجولاني، في أنقرة اليوم (الثلاثاء). وبحسب وكالة رويترز، فمن المتوقع أن يناقش الجانبان خلال الاجتماع تشكيل تحالف أمني يشمل إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا، وتدريب قوات الجيش السوري بشكله الجديد، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. هذا ما قالته أربعة مصادر مطلعة على التفاصيل لرويترز. وشددوا على أنه من غير المتوقع توقيع الاتفاق اليوم.

ويشار الى انه في شهر كانون ثاني/ديسمبر، انتهت الحرب الأهلية السورية بانتصار فصائل المعارضة. ومن قادت الهجوم الذي أطاح بنظام بشار الأسد كان تنظيم "هيئة تحرير الشام" بقيادة أبو محمد الجولاني، وفي أعقاب ذلك تحول الجولاني الى قائد سوريا الجديد، وعين نفسه رئيسا مؤقتا.

تركيا والتي هي عضو في حلف الناتو دعمت الفصائل التي قادها الجولاني- وفي هذه المرحلة تطمح الى تولي دور هام في سوريا الجديد وملئ الفراغ الذي تركته ايران. ووفقا لتقرير رويترز فإن الهيمنة اتركية يمكن أن تؤدي الى توتر مع دول الخليج وإثارة المخاوف في إسرائيل.

ووفقا لرويترز، فإنه في إطار الاتفاق الذي يتشكل يمكن لتركيا أن تقيم قاعدة عسكرية جوية في سوريا (من الممكن ان تكون في محافظة حمص) واستخدام المجال الجوي في سوريا لأهداف عسكرية وتولي منصب مركزي بتدريب القوات السورية والجيش الذي يجري تشكيله.

القيادة الجديدة في دمشق قامت بحل الجيش السوري، وأيضا فصائل المتمردين المسلحين، وتعمل على دمجهم في قوات الأمن. المسؤولون الذين تحدثوا مع رويترز قالوا إن القواعد العسكرية التي سيتم إنشائها ستتيح لتركيا حماية المجال الجوي السوري من هجمات مستقبلية.

كما تجري روسيا أيضا اتصالات مع النظام الجديد في سوريا وتتمحور حول مصير القاعدتين في البلاد- القاعدة البحرية في طرطوس، وقاعدة سلاح الجو قرب ميناء اللاذقية.

وتحدث مسؤول استخباراتي مع رويترز وقال إن انقرة تريد إقامة هذه القواعد العسكرية حتى تبعث رسالة الى القوات الكردية شمال شرق سوريا – عند الحدود السورية. هذه القوات ضمن قوات سوريا الديموقراطية ، والتي حاربت خلال السنوات الأخيرة نظام الأسد ومدعومة من الولايات المتحدةوتعتبر تركيا "وحدات الشعب الكردي" المتأطرة في قوات سوريا الديموقراطي بأن جزء من حزب العمال الكردستاني الذي أعلنت عنه منظمة إرهابية.

ومنذ سقوط الأسد تجري معارك شديدة على الحدود بين القوات الكردية والمسلحين المدعومين من تركيا، وهددت تركيا بفتح عملية عسكرية ضد "وحدات الشعب الكردي"، وقامت بتجميد هذا التهديد جراء محادثات سورية حول مصير القوات الكردية في سوريا الجديدة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية لرويترز أن عسكريين من تركيا وسوريا أجروا الأسبوع الماضي اجتماعات حول الدفاع والأمن وناقشوا "الكفاح المشترك ضد المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا على تركيا وسوريا" ووفقا له هذه المحادثات ستتواصل.