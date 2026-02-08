يوم تعطيل واحتجاج: المئات في موكب سيارات من الشمال إلى القدس

انطلقت صباح اليوم الأحد قافلة سيارات من مدينة شفاعمرو باتجاه القدس، في إطار يوم الاحتجاج الوطني الذي ينظمه المنتدى الاجتماعي الشعبي لمكافحة العنف في المجتمع العربي. وذكر مشاركون أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتأخير عدد من المركبات التي حاولت الانضمام إلى القافلة في منطقة قيسارية.

ووصلت القافلة إلى مجمع المكاتب الحكومية في القدس، حيث نظمت مظاهرة ومؤتمر صحفي بمشاركة نواب عرب وشخصيات قيادية عربية. وقبل دخول القافلة إلى المدينة، نشرت الشرطة مركبة لتفريق المظاهرات بالقرب من مكتب رئيس الحكومة.

ويشارك في الفعالية عشرات السيارات، من بينها عائلات ثكلى فقدت أبناءها جراء جرائم العنف، إلى جانب شخصيات عامة ونشطاء احتجاج. وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع عدد القتلى في المجتمع العربي، إذ بلغ عدد الضحايا منذ مطلع عام 2026 نحو 37 شخصًا.

وفي بيان صادر عن المنظمين، أكدوا أن الاحتجاج يهدف إلى لفت الانتباه إلى تفاقم ظاهرة العنف والمطالبة بتوفير الأمن الشخصي، داعين الجمهور العام إلى المشاركة في الفعاليات. كما أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ورؤساء السلطات المحلية، وبمشاركة عشرات المنظمات العربية واليهودية، دعمها للتحركات الاحتجاجية المقررة.

وسام كبها

ويأتي هذا التحرك بعد أيام من مظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص في ساحة هبيما في تل أبيب، احتجاجًا على تصاعد العنف في المجتمع العربي وما يصفه المحتجون بتقاعس السلطات عن معالجة الظاهرة.