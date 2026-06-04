صادقت الكنيست الليلة (بين الأربعاء والخميس) في القراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون منح تسهيلات ضريبية لمستوطنات تقع في خط المواجهة شرقي الضفة الغربية، والذي بادر إليه النائب تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية). أيد الاقتراح 32 عضو كنيست مقابل 23 معارضين.

وفقًا للاقتراح، لكي يتم تعريف منطقة ما على أنها "منطقة مستفيدة" وتحصل على الإعفاء الضريبي، يجب استيفاء الشروط التالية: يُسمح بنقل الطلاب من وإلى المنطقة فقط في مركبات مضادة للرصاص (وفقًا لمنشورات وزارة الأمن الإسرائيلية)، وترتبط المنطقة بالمجموعة 6 أو أقل في مؤشر الهامشية، وترتبط المنطقة بالمجموعة 6 أو أقل في التسلسل الهرمي الاجتماعي والاقتصادي، وتمت الموافقة على إنشاء المنطقة قانونيًا.

يُشار إلى أن المقيم الذي يسكن في مستوطنة مستحقة كهذه طوال سنة الضريبة، سيكون مستحقاً لخصم من الضريبة (وفقاً للنسبة والسقف المحددين في أمر ضريبة الدخل)، مع إمكانية الاختيار بين هذا الخصم وخصم آخر إذا كان مستحقاً لأكثر من واحد. بحسب الاقتراح، سيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026 وسيبقى سارياً حتى يوم 31 ديسمبر 2027، حيث يحق لوزير المالية، بموافقة لجنة المالية، أن يمدد سريان القانون بأمر لفترات إضافية لا تزيد كل واحدة منها عن سنتين.

في التفسير المرفق للاقتراح كُتب في النص الذي تمت المصادقة عليه: "في خريطة مناطق الأفضلية الوطنية التي وضعتها حكومة إسرائيل، والتي تم تحديدها في قرار الحكومة رقم 667 بتاريخ 28 بأب 5773 (4 أغسطس 2013)، تم تضمين أيضًا تجمعات سكاني مهددة أمنيًا في يهودا والسامرة، إلا أن معيار التهديد الأمني المذكور لا يُؤخذ بالحسبان لغرض الامتيازات الضريبية."