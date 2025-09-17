هل يمكن تطبيق خارطة الطريق السورية بخصوص السويداء؟| أهم النقاط

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت وزارة الخارجية السورية الثلاثاء أن دمشق تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل حول جنوب سوريا، وذلك في إطار خريطة طريق اعتمدتها الحكومة السورية بدعم من الولايات المتحدة والأردن حول محافظة السويداء.

الصحافي عطا فرحات من الجولان تحدث عن خارطة الطريق وعن امكانية تطبيقها والمعيقات التي تواجه تطبيقها مثل قضية 190 مهجرا من أكثر من 30 قرية دمرت وحرقت خلال الأحداث، والبنى التحتية المدمرة والمدارس التي تحولت الى مراكز ايواء، للمزيد يمكنكم مشاهدة مداخلته.

تفاصيل الاتفاق:

هذا وأعلنت الخارجية السورية في بيان بخصوص خارطة الطريق ، إن من بين الخطوات التي تنصّ عليها الخريطة هي أن "تعمل الولايات المتحدة، بالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل، مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وصفت الخارجية السورية خارطة الطريق الخاصة بالسويداء، المتفق عليها مع الأردن والولايات المتحدة، بأنها "بناءة وعملية"، مشيرةً إلى الثقة بمنهجية شاملة لتجاوز الأزمة في المحافظة.وأكدت الوزارة أن السويداء "جزء أصيل من سورية، ولا مستقبل لها خارجها"، وأن مواطنيها متساوون في الحقوق مع جميع السوريين، وأشارت إلى الاتفاق على التعاون مع واشنطن وعمان لتنفيذ خطوات عاجلة.

وشملت البنود سحب كافة المقاتلين المدنيين من حدود السويداء، ونشر عناصر منضبطة مكانهم، وطرح مشروع وطني يركز على الوحدة والتعددية والمساواة. وأعلنت عن التوافق على العمل مع واشنطن وعمّان ومكونات السويداء على فترة انتقالية وصولًا إلى الاندماج، إلى جانب تشكيل قوة شرطة محلية تضم كافة المكونات بقيادة شخصية من المحافظة.

وأضافت أن الاتفاق يتضمن أيضاً تشكيل مجلس محافظة يضم كافة المكونات بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، وشدد البيان على أهمية عودة الاستقرار الى جنوب سوريا ، مشددا على أن السلطات تعمل على محاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وإعادة الخدمات لمحافظة السويداء.