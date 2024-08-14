تقرير: ولي العهد السعودي صرح أن اتصالات التطبيع مع إسرائيل"تعرض حياته للخطر"

ذكر موقع بوليتكو الأمريكي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لأعضاء كونغرس أمريكيين أنه "يعرض حياته للخطر" في إطار قراره دفع الاتفاق مع الولايات المتحدة الذي يشمل التطبيع مع إسرائيل.

وذكر التقرير أيضا أن ولي العهد السعودي ذكر في أكثر من مناسبة واحدة حادثة مقتل الرئيس المصري محمد أنور السادات بعد توقيعه اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979، وسأل "ماذا فعلت الولايات المتحدة لحمايته".

وأوضح الأمير السعودي أمام الأمريكيين مشددا على "أن كل صفقة سيتم توقيعها يجب أن تشمل مسارا لإقامة الدولة الفلسطينية".