جندي إسرائيلي ينجو بأعجوبة من اشتباك بيت جن رغم اختراق الرصاصة قلبه

أفاد مستشفى رامبام اليوم (الأحد) بحالة أحد المقاتلين الذي أصيب بجروح خطيرة خلال تبادل إطلاق النار في قرية بيت جن جنوب سوريا نهاية الأسبوع الماضي.

في ليلة الخميس/الجمعة، نُقل مقاتلان إلى مستشفى رامبام إثر الحادث. وصلا في حالة حرجة على متن مروحية عسكرية مباشرة من الميدان، ونُقلا على الفور إلى غرف العمليات مصابين بطلقات نارية تهدد حياتهما. أصيب أحدهما برصاصة في صدره، اخترقت جهاز الآيبود وتوقفت داخل القلب.

قال البروفيسور جيل بولوتين، مدير قسم جراحة القلب في المستشفى: "عند وصوله إلى مستشفى رامبام، نُقل على الفور إلى غرفة العمليات لوقف النزيف واستقرار حالته. كانت الجراحة معقدة وصعبة، وتضمنت فتح الصدر من الجانبين والوسط، لإيقاف مصدر النزيف. مرت الرصاصة بين حواجز القلب، واخترقتها وتوقفت هناك. وفي استشارة سريعة، قررنا بالإجماع ترك الرصاصة

عن استكمال علاج المقاتل الجريح قال البروفيسور بولوتين: "نجحنا في استقرار حالته واليوم هو يتعافى ويتواصل مع من حوله. لاحقاً سنرى كيف سنواصل العلاج. من المحتمل أن نضطر لإجراء عملية جراحية أخرى لإخراج الرصاصة من القلب، وربما نقرر القيام بذلك عن طريق القسطرة، وهناك احتمال كبير أن تبقى الرصاصة في مكانها."

المقاتلان اللذان يرقدان حالياً في مستشفى رمبام يتواجدان في وحدات العناية المركزة، تحت المراقبة، وحالتهما مستقرة.