الجرائم في المجتمع العربي بإسرائيل تسجل رقما قياسيا غير مسبوق

قُتل رجلان وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة اليوم (الأربعاء) في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة على شارع 443 قرب منشأة آدم ومفترق غينتون، في ما يُشتبه بأنه عملية تصفية على خلفية نزاع بين عائلات من مدينة اللد، وبعد هذه الجريمة تجاوز عدد القتلى بالمجتمع العربي الـ200.

ووفق التحقيقات الأولية، أطلق سائق دراجة نارية النار باتجاه سيارة جيب، مما أدى إلى إصابة ركابها. وبعد مطاردة قصيرة، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بالقرب من مفترق غينتون، وكان بحوزته سلاح أوتوماتيكي طويل.

وأظهرت مقاطع مصوّرة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شخصين يستقلان دراجة نارية يقتربان من الجيب، حيث أطلق أحدهما النار بوابل من الرصاص على المركبة، ما أدى إلى مقتل وإصابة ركابها. وتشير التقديرات إلى أن الضحايا والمشتبه به ينتمون لعائلات إجرامية معروفة في مدينة اللد.

وقال مسعفو نجمة داود الحمراء إنهم عثروا في المكان على أربعة مصابين، اثنين منهم دون نبض أو تنفّس، وقد أُعلن عن وفاتهما في الموقع. فيما نُقل الجريحان الآخران إلى مستشفى شمير–أساف هروفيه ومستشفى شيبا تل هشومير وهما في حالة خطيرة.

وذكرت الشرطة أن المفتش العام للشرطة داني ليفي وصل إلى موقع الحادث للإشراف على التحقيق. كما تم إغلاق شارع 443 في كلا الاتجاهين – نحو القدس وتل أبيب، وتحويل حركة السير إلى طرق بديلة عبر مدينة موديعين.

هذا وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل إلى أكثر من 200 قتيل منذ بداية العام، بعد مقتل أربعة أشخاص إضافيين خلال أقل من يومين، في رقم قياسي غير مسبوق منذ بدء توثيق معدلات الجريمة.

وأشارت المعطيات إلى أن نحو نصف الضحايا هم من الشباب دون سن الثلاثين، في وقت يتهم فيه ناشطون السلطات الإسرائيلية بـ"الفشل في مواجهة الجريمة المنظمة وتصاعد العنف".

من جهته، قال مركز مبادرات أبراهام إن "المجتمع العربي ينزف والدولة تلتزم الصمت"، مطالبًا الحكومة بوضع محاربة الجريمة على رأس أولوياتها الوطنية وتخصيص موارد عاجلة قبل أن "يضيع جيل كامل".