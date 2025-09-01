مظاهرات في دمشق ومدن سورية تطالب بكشف مصير المفقودين

قد يعجبك أيضًا -

لا تزالَ قضيّةُ المفقودينَ في سوريّا واحدةً من أعمقِ الجراحِ المفتوحةِ بعدَ أكثرَ من عقدٍ من الحرب.

عائلاتُ الضحايا تُواصلُ مساعيها لإبقاءِ الملفِّ حاضرًا في الواجهةِ، حيثُ شهدتِ العاصمةُ دمشق وعدّةُ مدنٍ أُخرى مظاهراتٍ تُطالبُ بالكشفِ عن مصيرِ عشراتِ الآلافِ من المُغيّبينَ قسرًا.

وفقَ تقديراتِ الأممِ المتحدةِ، تجاوزَ عددُ المفقودينَ في سوريّا منذُ عامِ ألفينِ وأحدَ عشرَ حاجزَ مئةٍ وثلاثينَ ألفَ شخصٍ، بينما تُشيرُ منظماتٌ حقوقيّةٌ إلى أنَّ الرّقمَ قد يكونُ أعلى من ذلكَ بكثيرٍ، إذ تحتجزُهم أطرافٌ مختلفةٌ، من أجهزةِ المُخابراتِ السّابقةِ، إلى فصائلِ المُعارضةِ، وصولًا إلى تنظيمِ الدولةِ الإسلاميّةِ.

ومعَ سقوطِ النظامِ أواخرَ العامِ الماضي، اندفعتْ عائلاتُ المفقودينَ نحوَ السّجونِ بحثًا عن ذويهم، لتكتشفَ بعضَهُم أحياءً وتُواجهَ أُخرى مقابرَ جماعيّةً كشفتْ جانبًا من حجمِ المأساةِ.

وبينما تتطلّبُ عمليّةُ البحثِ سنواتٍ طويلةً، لجأَ الفنّانونَ السّوريّونَ إلى معارضَ ولوحاتٍ في المتحفِ الوطنيِّ بدمشقَ، لتذكيرِ المجتمعِ والسّلطاتِ على حدٍّ سواءٍ بأنَّ قضيّةَ المفقودينَ لم تُغلقْ بعد، ولن تُغلقَ ما لم تتّضحْ مصائرُهُم.