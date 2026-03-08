كجزء من الاستعدادات لعملية "زئير الأسد"، وبناءً على الدروس المستخلصة من عملية "وثبة الأسد"، تم تعزيز الحراسة حول منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بما في ذلك استخدام طائرات دون طيار. جاء ذلك بعد أن أدركت المؤسسة الأمنية أن إسرائيل على وشك شن هجوم انتقامي في إيران، وذلك بحسب ما أفاد به المراسل السياسي للقناة العبرية نداف إليميلخ.

رئيسة قسم الجريمة لي عايش أفادت أيضًا أنه في الشاباك قرروا تعزيز وسائل الحماية حول عدد من المسؤولين الكبار، من بينهم أيضًا أعضاء الكابينيت السياسي-الأمني. بعضهم حصلوا على سيارات مصفحة – وهي خطوة مخصصة لمن تم تحديد التهديد عليه بأنه أعلى، وذلك من بين أمور أخرى خشية من محاولات اعتداء أو اغتيال.

بالإضافة إلى ذلك تم تحديث ترتيبات التنقل والإقامة لبعض الوزراء. ووفقاً لمعلومات وصلت إلى i24NEWS، تم نقل بعض عائلات الوزراء الكبار من منازلهم إلى شقق محصنة، كما تم إسكان بعضهم مؤقتاً في فنادق. وخلف الكواليس يُسمع أيضاً انتقاد من قبل وزراء لم تشملهم هذه التغييرات، على خلفية التمييز بين مستويات التهديد.

وبالتوازي، شدد الشاباك مؤخرًا أيضًا على التعليمات الموجهة للوزراء فيما يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة، انطلاقًا من الفهم بأن الإيرانيين قد يحاولون تنفيذ هجمات سايبر أو محاولات تصيّد.