إسرائيل: الناجون من أسر حماس وعائلات المختطفين يدعون لإضراب عام غدا:"لا نستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي"

قد يعجبك أيضًا -

دعا الناجون من أسر حماس وعائلات المختطفين الجمهور إلى إضراب عام في البلاد ليوم واحد غدًا الأحد، ونشر مقر عائلات المختطفين، مساء اليوم السبت مقاطع فيديو لراز وأوهاد بن عامي، وساشا تروبانوف، وميخائيل لوبانوف، زوجة أليكس لوبانوف الذي قُتل في الأسر برفح. ويطالبون في هذه المقاطع بعدم نسيان المختطفين الذين ما زالوا هناك، والتضامن معهم.

وفي السياق قالت ساشا تروبانوف، الناجية من الأسر والتي أُطلق سراحها في صفقة التبادل بعد 498 يومًا: "كنت في غزة، وعانيت من الأهوال. المقاطع التي شاهدناها مختلفة تمامًا - لا يمكنني الوقوف مكتوفي الأيدي وأشاهد ما يمر به إخوتي. أطلب منكم - دعونا نوقف زحف الاحتلال، دعونا نفكر في كيفية مساعدتهم على الخروج من هناك، لنشاركهم آلامهم وآلام عائلاتهم". انضم إلى النداء أيضًا الناجون من الأسر راز وأوهاد بن عامي، اللذان اختُطفا معًا وأُطلق سراحهما منفصلين بفارق عام تقريبًا، إلى جانب ميخال لوبانوف، زوجة أليكس لوبانوف، الذي قُتل في أسر حماس في رفح في سبتمبر/ايلول من عام 2024. "إخواني، إخواننا، ما زالوا هناك. دعونا نُظهر لهم أنهم ليسوا وحيدين، دعونا نُثبت لهم أننا معهم. انضموا إلى النضال، أوقفوا كل شيء ليوم واحد."

في غضون ساعات من الإعلان، أعلنت مئات الشركات الخاصة انضمامها إلى الإضراب، إلى جانب آلاف المواطنين الذين أعلنوا بالفعل عن إجازة ليوم واحد. في الوقت نفسه: في غضون ثلاث ساعات، وفي تعبئة غير مسبوقة، تبرع الجمهور بمبلغ 500,000 شيكل للحركة. وفي وقت لاحق، أعلن رؤساء الجامعات، بما في ذلك الجامعة العبرية في القدس وتل أبيب ورايخمان وآخرون، انضمامهم إلى يوم الإضراب. كما خاطب اتحاد الصناعيين جميع الشركات الصناعية وشركات التكنولوجيا الفائقة الأعضاء من خلال رسالة من رئيس الاتحاد، الدكتور رون تومر، وأعرب عن دعمه لمنح إجازة للموظفين الذين يرغبون في المشاركة في فعاليات إطلاق سراح المختطفين التي ستقام في جميع أنحاء البلاد. قرر الهستدروت وكبار أصحاب العمل عدم الانضمام إلى يوم الإضراب، ولكن بعد اجتماع بين ممثلي المقر الرئيسي مع رئيس منظمة العمال، أرنون بار دافيد، وكبار مسؤولي قطاع الأعمال، تقرر دعم مظاهرة التضامن من قبل العمال. ودعت المنظمة أصحاب العمل إلى السماح لمن يرغبون في المشاركة في أعمال الاحتجاج.