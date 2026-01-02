علي لاريجاني: "تدخّل واشنطن في الشأن الداخلي الإيراني سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها"

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني،على حسابه على منصة"إكس"، اليوم الجمعة، "مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ودونالد ترامب، أصبح ما كان يجري خلف الكواليس واضحًا. نميّز بين موقف التجار المحتجّين وأعمال العناصر المُخرِّبة، وعلى ترامب أن يدرك أن تدخّل الولايات المتحدة في هذا الشأن الداخلي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتدمير المصالح الأمريكية".

وأكد على أنه"يجب أن يعلم الشعب الأمريكي أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة، وعليهم أن يولوا اهتمامًا بسلامة جنودهم.

إن تدخل الولايات المتحدة في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى فوضى عارمة في المنطقة"، وذلك بعد أن حذر الرئيس دونالد ترمب من تدخل واشنطن، حال استخدمت طهران العنف ضد المتظاهرين السلميين.

https://x.com/i/web/status/2007016643021447424 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وجاء في منشور للاريجاني عبر منصة "إكس": "مع المواقف التي اتخذها المسؤولون الإسرائيليون وترمب، باتت خفايا الأمور واضحة. نحن نميز بين مواقف التجار المحتجين ومواقف العناصر التخريبية، وعلى ترمب أن يعلم أن التدخل الأميركي في هذه القضية الداخلية يُفضي إلى فوضى عارمة في المنطقة بأسرها وإلى تدمير المصالح الأميركية. على الشعب الأميركي أن يعلم أن ترمب هو من بدأ هذه المغامرة. وعليهم أن يحموا جنودهم".

وكان ترمب، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذ المتظاهرين السلميين في إيران، حال إطلاق النار عليهم وقتلهم بعنف"، وذلك وسط احتجاجات متواصلة منذ الأحد المنصرم، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية ومنظمات حقوقية، إن عدة أشخاص سقطوا خلال أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ 3 سنوات، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

ومن جهتها أفادت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية بوفاة 3 محتجين وإصابة 17 خلال هجوم على مركز شرطة ‍في إقليم لورستان غرب إيران.وأضافت: "دخل مثيرو شغب مقر الشرطة مساء الخميس... اشتبكوا مع قوات الشرطة وأضرموا النيران في عدة مركبات".

وفي السياق أعلن الحرس الثوري الإيراني سقوط أحد عناصر وحدة "الباسيج"، وهي قوة من المتطوعين تابعة له، في كهدشت وإصابة 13 عنصراً آخرين، واتهم المتظاهرين باستغلال الاحتجاجات.