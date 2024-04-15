تقرير: إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني اليوم

قال مسؤولون غربيون كبار ومسؤولون في الولايات المتحدة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنهم يقدرون أن إسرائيل من المتوقع أن ترد على الهجوم الإيراني اليوم، في حين أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي "أنه لا يوجد مفر أمام إسرائيل سوى الرد" على الهجوم الإيراني.

وأفاد التقرير، إنه من غير المرجح أن يتم تنفيذ الهجوم الإسرائيلي ضد المواقع النووية في ايران لأنها موجودة بعمق كبير تحت الأرض، ولا تمتلك إسرائيل القدرات اللازمة لتنفيذ مثل هذا الهجوم دون مساعدة الولايات المتحدة التي أعلنت بالفعل أنها لن تشارك في الهجوم.

في حين أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد اوستن خلال مكالمة هاتفية بينهما الأحد أنه لا يوجد مفر أمام إسرائيل سوى الرد على هجوم الصواريخ والمسيرات غير المسبوق التي قامت به ايران ضد إسرائيل نهاية الأسبوع، جاء هذا وفقا لما نقله موقع "والا" عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر اطلعوا على تفاصيل المحادثة.

ووفقا للتقرير تحاول إدارة بايدن وعدد من حلفاء إسرائيل في الغرب لدفع حكومة نتنياهو عدم التسرع بتنفيذ هجوم مضاد- لأن هذا سيؤدي الى تصعيد إقليمي. وقال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس بايدن قال لرئيس الحكومة نتنياهو خلال مكالمتهما السبت إنه يجب عليه أن يدرس "بحذر واستراتيجية" شكل الرد وعرض عليه الاكتفاء بانتصار وقف الهجوم الإيراني.

وعلى صعيد متصل قال مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "واشنطن بوست" الاثنين أن إسرائيل تريد توجيه رسالة إلى ايران في أعقاب الهجوم ، لكن بدون التسبب بإصابات، ووفقا للمسؤول طلب نتنياهو من الجيش الإسرائيلي تجهيز بنك أهداف في ايران. حيث أن الخيارات المعروضة هي- تفجير منشأة في طهران أو هجوم سايبر، وشدد :"الجميع يوافقون على أنه يجب على إسرائيل أن ترد، والسؤال هو كيف ومتى".

ووفقا للصحيفة الأمريكية إسرائيل تستعرض نموذجا للتنسيق ضد إيران، الى جانب ما يصفه المحللون العسكريون كـ"فرصة استراتيجية غير مسبوقة للعودة الى الدائرة الدولية وتعديل تحالفاتها الإقليمية بعد الحرب ضد حماس" في المقابل شددوا على أن هذه فرصة لا يمكن لإسرائيل أن تضيعها، وإن لم تحسب بصورة صحيحة الرد ضد ايران ستتضرر.

ويشار الى أنه في وقت سابق اليوم دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رؤساء المعارضة يائير لابيد وافيغدور ليبرمان وغدعون ساعر الى إحاطة أمنية استثنائية في مقر وزارة الأمن في تل ابيب، لكن الدعوة الغيت بسبب امتداد النقاش في كابينيت الحرب، حيث تمحور النقاش أيضا حول الرد الإسرائيلي ضد ايران, ويشار الى أن إسرائيل بعثت رسالة الى الولايات المتحدة بأنه "يجب أن نرد، لكن سنقوم بالتنسيق ولن نفاجئ".