إصابة جندي إسرائيلي بعد إطلاق حماس صاروخا اتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي

في وقت سابق، أطلقت حماس عدة صواريخ أخرى على معبر كرم أبو سالم من رفح، لكن الجيش الإسرائيلي أكد أن "هذه القذائف فشلت في عبور الحدود"

i24NEWS
دقيقة 1
محتوى شاحنات المساعدات الإنسانية على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، في انتظار جمعها وتوزيعها من قبل وكالات الأمم المتحدة.
محتوى شاحنات المساعدات الإنسانية على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، في انتظار جمعها وتوزيعها من قبل وكالات الأمم المتحدة.IDF Spokesperson

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا من قواته أصيب بوابل من الصواريخ التي أطلقت من رفح جنوب قطاع غزة على منطقة كرم أبو سالم في وقت سابق من اليوم الأربعاء. وأكد على أن "الجندي تلقى العلاج في مكان الحادث ولا يحتاج إلى دخول المستشفى"

Video poster

وأطلقت حماس ثمانية صواريخ في الهجوم، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدة شلوميت.  وفي وقت سابق، أطلقت حماس عدة صواريخ أخرى على معبر كرم أبو سالم من رفح، لكن الجيش الإسرائيلي أكد أن "هذه القذائف فشلت في عبور الحدود"

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيان"تواصل حركة حماس تعريض المدنيين في غزة للخطر عمدا وتنفيذ هجمات مسلحة من مناطق مدنية في محاولة لمهاجمة المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش" وأضاف"تواصل حماس إطلاق قذائف من المناطق المأهولة بالسكان في منطقة رفح باتجاه معبر كرم ابو سالم، نقطة عبور لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي"

تلقت هذه المقالة 0 تعليق