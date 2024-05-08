إصابة جندي إسرائيلي بعد إطلاق حماس صاروخا اتجاه معبر كرم أبو سالم الحدودي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا من قواته أصيب بوابل من الصواريخ التي أطلقت من رفح جنوب قطاع غزة على منطقة كرم أبو سالم في وقت سابق من اليوم الأربعاء. وأكد على أن "الجندي تلقى العلاج في مكان الحادث ولا يحتاج إلى دخول المستشفى"

وأطلقت حماس ثمانية صواريخ في الهجوم، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدة شلوميت. وفي وقت سابق، أطلقت حماس عدة صواريخ أخرى على معبر كرم أبو سالم من رفح، لكن الجيش الإسرائيلي أكد أن "هذه القذائف فشلت في عبور الحدود"

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيان"تواصل حركة حماس تعريض المدنيين في غزة للخطر عمدا وتنفيذ هجمات مسلحة من مناطق مدنية في محاولة لمهاجمة المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش" وأضاف"تواصل حماس إطلاق قذائف من المناطق المأهولة بالسكان في منطقة رفح باتجاه معبر كرم ابو سالم، نقطة عبور لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي"