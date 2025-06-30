تصعيد غير معلن بين ايران وإسرائيل يهدد أمن المنطقة والعالم

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حرب غير معلنة، لكنها مباشرة أكثر من أي وقت مضى...في طهران، تلوّح إيران بتحذيرات خطيرة، وتُعلن رسميًا أنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط تصعيد عسكري وسيبراني متواصل مع إسرائيل.

فيما وزير خارجية اسرائيل جدعون ساعر يعتبر إن الحرب الإسرائيلية على إيران كان لها "إسهام مباشر وملموس في أمن أوروبا"، بدعوى أن الصواريخ الباليستية الإيرانية التي استُهدفت قادرة على بلوغ عمق القارة الأوروبية.

وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن الوضع الأمني لم يعد مستقراً بما يكفي لعمل المفتشين الدوليين، في ظل ما تصفه بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، كان آخرها استهداف مواقع داخل إيران، بعضها قرب منشآت نووية.

في المقابل، تتحدث إسرائيل عن خسائر داخلية قُدّرت بمليارات الشواقل، نتيجة صواريخ إيرانية استهدفت البنية التحتية والطاقة.

ومع غياب القنوات الدبلوماسية، وتبادل الرسائل النارية بين ايران وإسرائيل، يبقى التساؤل: هل نحن أمام صيف ساخن آخر في الشرق الأوسط؟ أم أن ضغوط الأطراف الدولية ستنجح في وقف الانفجار الكبير؟