الرئيس الإسرائيلي "لا ينظر في إصدار عفو عن نتنياهو طالما أن البلاد لا تزال منخرطة في الحرب"

ردّ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه فيما يتعلق باحتمال إصدار عفو رئاسي عنه. وخلال زيارته لموقع الهجوم الصاروخي في الزرزير، شمال إسرائيل، قال هرتسوغ إنه كان من المتوقع أن يدين نتنياتهو التصريحات التي تستهدف المؤسسات الإسرائيلية.

وقال هيرتسوغ "أنا لا أدافع عن شرفي الشخصي، بل عن شرف الدولة". وأضاف أنه كان من الطبيعي أن يرد نتنياهو على "الهجوم السافر على رموز قوة دولة إسرائيل".

وفي اليوم السابق، وخلال مؤتمر صحفي، سُئل نتنياهو عن انتقادات دونالد ترامب المتكررة لهرتسوغ والضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي بشأن احتمال إصدار عفو في محاكمة نتنياهو. وردّ رئيس الوزراء قائلاً إن "ترامب حر في التعبير عن آرائه، من حقه أن يقول ما يشاء. لست مسؤولاً عما يقوله. لم أطلب منه شيئاً، لا سابقاً ولا الآن".

وأثار دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا مسألة العفو الرئاسي عن نتنياهو في الأشهر الأخيرة. وفي مقابلة أجراها مطلع هذا الشهر مع القناة الإسرائيلية (12)، صرّح بأنه كان يناقش الأمر مع إسحاق هرتسوغ منذ نحو عام. كما انتقد الرئيس الأمريكي بشدة رئيس الدولة الإسرائيلية، بل وادّعى أنه وعد نتنياهو مرارًا بالعفو.

من جانبها، ردّت الرئاسة الإسرائيلية بأن المسألة غير ذات صلة في السياق الراهن. وفي بيان لها، أكّد مكتب هرتسوغ أن "الرئيس لا ينظر في إصدار عفو عن رئيس الوزراء طالما أن البلاد لا تزال منخرطة في الحرب".

كما أكّدوا مجددًا أن أي طلب للعفو يخضع لإجراءات قانونية دقيقة. ووفقًا للقانون الإسرائيلي، يُفحص هذا الطلب أولًا من قبل وزارة العدل قبل إحالته إلى الرئيس، الذي يتخذ قراره بناءً على القانون ومصلحة الدولة وضميره، دون الخضوع لأي ضغوط خارجية أو داخلية.