رغم رفض حماس التخلي عن سلاحها: إسرائيل لا تخطط فتح جبهة في غزة

في إسرائيل يوضحون هذا المساء (الأربعاء) أنه في هذه المرحلة لا توجد نية لفتح جبهة إضافية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من رفض حماس التخلي عن سلاحها وعدم إحراز تقدم في المحادثات مع الجهات الدولية.

وفقًا لمصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل، القرار نובע من الواقع الأمني الواسع: حين تكون جبهتان أخريان لا تزالان نشطتين، في الشمال وفي الساحة الإقليمية، إسرائيل لا ترغب في تشتيت الموارد. وبحسب قوله: "كل صاروخ يُهدر على حماس الآن هو صاروخ لن يكون لدينا ضد حزب الله أو إيران".

وأضاف المصدر أنه في هذه المرحلة حماس لا تعيد تسليح نفسها، وتتلقى بشكل أساسي مساعدات إنسانية - وضع يسمح، من وجهة نظر إسرائيل، بالحفاظ على الوضع القائم لفترة إضافية. "إسرائيل لن تبادر إلى أي عملية هناك حالياً"، أوضح.

تأتي هذه التطورات بعد جولة أخرى من المحادثات مع كبار أعضاء مجلس السلام، والتي لم تؤدِ إلى اختراق، وفي ظل اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي المجلس. وعلى الرغم من انتهاء المهلة والتوقعات بتصعيد، يبدو أن إسرائيل في هذه المرحلة تختار عدم الدخول في مواجهة جديدة.

الرئيس التنفيذي لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، قال اليوم في مقابلة حصرية مع i24NEWS إنه "لا توجد فجوات بين إسرائيل وبين مجلس السلام بشأن التقدم في غزة، وإنما المسألة تتعلق فقط بالتنسيق".