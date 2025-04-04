الرهينة السابق تال شوهام يروي محنته أثناء أسره في غزة :"كنا نتعرض للتعذيب كل يوم"

في مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في فيينا، قدم تال شوهام، الذي أطلق سراحه بعد 505 أيام من أسر حماس، وصفاً مؤثراً لظروف الاعتقال التي تعرض لها. "كنا نحصل على خبز بيتا واحد فقط يوميًا، وتوسلنا إلى خاطفينا. كنا مستعدين لفعل أي شيء، حتى تدليكهم، لمجرد الحصول على الطعام"، وتابع"كنا نتصبب عرقًا من نقص الأكسجين. لم يكن أي حيوان لينجو في مثل هذه الظروف. ووصف الناجي تعرضه للتعذيب اليومي، الجسدي والنفسي، وفترات طويلة من الظلام الدامس" وأضاف أن "الإرهابيين استمتعوا في الوقت نفسه بغرف مكيفة وطعام وفير".

وتحدث شوهام أيضًا عن زملائه المعتقلين، جاي جلبوع دلال وإيفاتار ديفيد، اللذين لا يزالان معتقلين في غزة. وأضاف "إخوتي الذين نجوا معي ما زالوا هناك يقاتلون من أجل حياتهم". ويتذكر يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي يصفه بـ"السبت الملعون"، وقال إنه لجأ إلى ملجأ العائلة مع عدة أشخاص، بما في ذلك ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات. "سألني إذا كنا سنموت. أجبت ببساطة: لا أعرف." كانت هذه كلماتي الأخيرة قبل اختطافنا".

خلال فترة أسره، أمضى شوهام 50 يومًا دون أي أخبار عن عائلته، قبل أن يحضر له أحد السجانين رسالة من زوجته آدي، التي اختطفت أيضًا ولكن على وشك إطلاق سراحها. "في تلك اللحظة سمحت لنفسي بالبكاء"، قال. وأُطلق سراح تال شوهام أخيراً في عملية التبادل الأخيرة، فيما تم إطلاق سراح زوجته وطفليه قبل بضعة أشهر.