بسبب ميوله الجنسية: كبير حاخامات مدينة القدس يرفض مصافحة رئيس الكنيست

رفض كبير الحاخامات في مدينة القدس، والحاخام الأكبر السابق، الحاخام شلومو موشيه عمار الخميس، مصافحة رئيس الكنيست أمير أوحانا. خلال جنازة النقيب يسرائيل يودكين، أحد مقاتلي "نتساح يهودا"، وفي التفاصيل مد أوحانا يده نحو الحاخام ، والذي رد عليه بوضع يده على عينيه، كما في صلاة "شيماع يسرائيل" (وهي بمثابة محور صلاة الصباح والمساء اليهودية).

وردت جمعية حقوق المثليين في إسرائيل قائلة: "مرة تلو الأخرى، يختار الحاخام عمار إذلال مجتمع المثليين، بدلاً من نقل رسالة التسامح والاندماج. الخزي والعار ليس من حق رئيس الكنيست، بل هو من حق حاخام يستخدم منصبه العلني للتحريض بشكل مهووس ضد مجتمع المثليين".

وأضافت الجمعية: “لا يوجد مكان في المجتمع الإسرائيلي لكراهية المثليين والتحريض عليهم – لا في المناصب العامة ولا من أموال الضرائب التي ندفعها جميعا. وبسبب هذه التصريحات الحقيرة، سنسير في القدس الأسبوع المقبل من أجل مستقبل متسامح وحر وأفضل لنا جميعا".

يأتي تصرف الحاخام عمار هذا على ضوء رفضه القاطع للميول الجنسية لرئيس الكنيست، والمعروف أنه يعلن عن نفسه بأنه مثلي الجنس ويعيش مع شريك. وكانت لدى الحاخام تصريحات علنية ضد المثليين وحتى أنه في عام 2016، وصفهم بأنه "طائفة من الرجس".