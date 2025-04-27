باحثة مصرية :"مصر لم تعد لاعبا مهما في صفقة التبادل وتخضع الى إملاءات قطر وتركيا"

على خلفية المحادثات لوقف إطلاق النار في غزة والدور المصري، صرحت الباحثة المصرية داليا زيادة خلال مشاركتها بمداخلة في برنامج "الشرق الأوسط الآن " في قناة i24NEWS "إن "مصر فقدت ثقلها ولم تعد لاعبا مهما في صفقة التبادل والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وترضخ إلى إملاءات قطر وتركيا".

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وقالت زيادة إن "مصر تريد أن تفرض شروط إضافية على حماس، مثل نزع السلاح والتخلي عن السلاح، بصورة مختلفة عن العرض الذي قدم لهم قبل أشهر". لكن قطر تريد أن تمد "طوق النجاة لحماس، وهو أمر هام بالنسبة لهم"

وخلال تطرقها الى علاقة مصر مع الولايات المتحدة صرحت أن "تهديدات ترامب بعدم دفع رسوم عبور في قناة السويس وإعفاء السفن التجارية والعسكرية الأمريكية من دفعها، "جاء ردا على التقارب المصري مع الصين".