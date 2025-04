باحثة مصرية :"مصر لم تعد لاعبا مهما في صفقة التبادل وتخضع الى إملاءات قطر وتركيا"

على خلفية المحادثات لوقف إطلاق النار في غزة والدور المصري، صرحت الباحثة المصرية داليا زيادة خلال مشاركتها بمداخلة في برنامج "الشرق الأوسط الآن " في قناة i24NEWS "إن "مصر فقدت ثقلها ولم تعد لاعبا مهما في صفقة التبادل والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وترضخ إلى إملاءات قطر وتركيا".

https://x.com/i/web/status/1916544274394472815